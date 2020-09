È successo ieri sera in via Segantini, in zona Santa Viola a Bologna, nell’intervento due poliziotti, per alcune escoriazioni e avere inalato il fumo hanno avuto 15 e 7 giorni di prognosi. La chiamata di soccorso è arrivata alla centrale operativa intorno alle 20: la figlia, mentre era al telefono con il padre, si è accorta che aveva accusato un malore.