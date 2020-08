Ucciso dai leoni che amava e rieducava a sopravvivere allo stato selvaggio. West Mathewson, 68 anni, noto conservazionista sudafricano, quando è stato aggredito stava passeggiando con due leonesse che aveva salvato da una riserva di caccia e programmava di restituire allo stato brado in un secondo momento.

I due felini - scrive la Bbc - a un certo punto hanno prima litigato fra di loro, poi si sono rivolte a «Uncle West», che hanno attaccato e ucciso di fronte agli occhi impotenti della moglie, che lo seguiva in automobile e ha provato a distrarre le leonesse, ma troppo tardi.

I due leoni sono stati sedati e trasferiti in un centro per specie animali in pericolo, da dove saranno un giorno liberati.