(Aggiornato alle 18.03) Undici tunisini, 8 uomini e 3 donne, con un cane barboncino tenuto al guinzaglio, sono stati intercettati e trasbordati sul gommone della Guardia costiera mentre erano su un barchino al largo di Lampedusa. I migranti sono stati fatti sbarcare a molo Madonnina. Secondo l’Ansa erano «in pantaloncini, occhiali da sole e sigaretta in mano. Le tre donne avevano con loro anche dei bagagli. Il gruppo sembrava formato da vacanzieri». Secondo «Repubblica», a Lampedusa «non erano mai arrivati migranti con bagagli e barboncino al seguito» e potrebbero averlo fatto per passare inosservati. Altri sette tunisini sono stati rintracciati, dalla Guardia di finanza, sugli scogli di Portu ‘Ntoni, accanto a Cala Croce. I migranti sono riusciti ad arrivare sulla terraferma e stavano abbandonando il barchino che gli aveva consentito l’approdo quando sono stati avvistati ed è scattato l’allarme. L’area di Portu ‘Ntoni e Cala Croce sono tradizionalmente affollate dai turisti.

Fuga da una struttura di accoglienza in Sicilia

Una nuova fuga in massa è avvenuta in una struttura di accoglienza in Sicilia. Lo riportano i media italiani, spiegando che dopo il caso del Cara di Caltanissetta, oggi centinaia di migranti sono fuggiti da una tensostruttura della Protezione civile, allestita nella banchina di Porto Empedocle. Polizia e carabinieri hanno avviato le ricerche dei fuggitivi.