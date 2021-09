Le primarie delle opposizioni ungheresi per scegliere un solo candidato per sfidare il premier Viktor Orban alle elezioni politiche del 2022, avviate ieri, sono state sospese a causa di un guasto tecnico.

Il sistema informatico è crollato per un sovraccarico. Gli organizzatori stanno cercando di determinarne le cause, ma l’ipotesi è che dietro l’attacco ci siano organi governativi in mano al premier.