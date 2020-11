«L’Ungheria - è scritto nel testo costituzionale - protegge il diritto dei bambini all’identità personale in base al loro genere. Assicura l’istruzione secondo i valori basati sull’identità costituzionale dell’Ungheria e sulla cultura cristiana».

Nel maggio scorso è entrato in vigore il divieto di cambiare legalmente il proprio genere, rendendo impossibile per i transgender che i loro documenti ufficiali contengano il loro genere e nome in conformità con la loro identità di genere. Dal 2018 nelle università del paese è anche vietato tenere corsi di studi di genere.