UNHCR: «I rifugiati eritrei in una situazione disperata»

I rifugiati eritrei che vivono nei campi dello Stato regionale etiope del Tigrè versano in una «situazione disperata»: è la denuncia odierna dell’Alto commissariato dell’ONU per i Rifugiati (UNHCR), «profondamente allarmato per il deterioramento delle condizioni affrontate dai rifugiati eritrei nei campi nel Tigrè», come ha detto il portavoce Boris Cheshirkov ai giornalisti riuniti a Ginevra.