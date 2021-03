Oggi, lunedì 22 marzo, si celebra la Giornata mondiale dell’acqua, istituita dall’ONU nel 1992. Per fare un bilancio sulle condizioni di questo bene indispensabile per l’umanità abbiamo sentito Alessandro Leto che ha fondato e dirige Water Academy SRD di Lugano (wasrd.org), organizzazione presieduta da Carlo Donati.

Uno degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’ONU per il 2030 prevede di garantire a tutti la disponibilità dell’acqua. Non è un traguardo utopico, viste le carenze attuali?Il professor Leto pur consapevole di tutte le difficoltà, valuto questo obiettivo come «straordinariamente ambizioso in quanto vorrebbe dire riuscire a considerare la grande questione delle risorse idriche come una priorità comune. Si tratta di un passo difficilissimo ma è alla nostra portata, è una...