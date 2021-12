La polizia - secondo quanto scrive il Guardian - ha riferito che l’intruso aveva con sé un’arma, ma che non è riuscito a penetrare in nessun edificio del complesso. Il sospetto, un 19.enne di Southampton, è stato arrestato con l’accusa di violazione di sito protetto e possesso di arma e i reali sono stati informati, ha fatto sapere la polizia della Thames Valley.

«Un’indagine è in corso, stiamo collaborando con i colleghi di Scotland Yard. Possiamo confermare che i protocolli di sicurezza sono stati attivati pochi istanti dopo che l’uomo è entrato nel parco, senza riuscire ad introdursi in nessun edificio. Non crediamo al momento che ci siano pericoli per i cittadini», ha riferito ancora la polizia.