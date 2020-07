Un uomo armato ha preso in ostaggio una ventina di persone a Lutsk, 400 chilometri a ovest di Kiev in Ucraina. Lo ha reso noto la polizia ucraina, spiegando che sono in corso trattative con l’uomo, che secondo gli agenti ha con sé degli esplosivi.

Su Facebook, la polizia ucraina ha riferito di aver isolato la città di Lutsk e di aver dato il via all’operazione ‘Ostaggi’ per liberare le persone che si trovano sul bus. Il ministero degli Interni di Kiev spiega che è stato l’uomo armato a mettersi in contatto telefonico con gli agenti, presentandosi come Maksim Plokhim.

Specialisti sono in contatto con il sequestratore, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un incontro con la stampa a Kiev. «Stiamo tenendo la situazione completamente sotto controllo», ha detto Zelensky, ripreso dall’agenzia Interfax.

«Conosco tutti i dettagli. Sono in contatto con i nostri specialisti a Lutsk. I professionisti - ha proseguito Zelensky - stanno lavorando e stanno facendo tutto il possibile per liberare gli ostaggi. Visto che la comunicazione con l’uomo che ha sequestrato i nostri cittadini è attualmente in corso, non posso dare ulteriori dettagli sulla faccenda adesso».

L’uomo, secondo l’agenzia Unian, ha chiesto a leader religiosi, ministri, ai presidenti di tribunale, alle procure e al parlamento di registrare dei video su Youtube in cui dicono di essere «terroristi legalizzati». Il sequestratore si è «congratulato» per «il giorno dell’anti-sistema» e ha dichiarato che «lo Stato è il terrorista numero uno». Dice di avere con sé un’arma automatica, granate e due bombe e sostiene che un’altra bomba sia stata piazzata in un luogo di Lutsk che non specifica. L’uomo minaccia di far esplodere gli ordigni se le sue richieste non vengono soddisfatte.

