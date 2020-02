Un’interminabile notte di terrore, quella vissuta ieri a Farrukhabad, nel distretto di Fatehgarh, nell’India profonda dell’Uttar Pradesh: per dieci lunghe ore, Subash Bathan, un trentottenne già condannato per omicidio e libero su cauzione, ha tenuto in ostaggio ventitré bambini, minacciando di far saltare la casa con una bomba, mentre chiedeva un riscatto milionario, (dieci milioni di rupie, 135 mila franchi), per ogni bambino e di essere scagionato dalle accuse precedenti.