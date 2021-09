Centinaia di migliaia di afghani sono pronti a seguire chi è già fuggito all’estero per sottrarsi al regime dei talebani. Michela Mercuri, docente di Geopolitica del Medio Oriente all’Università Cusano di Roma, spiega i possibili scenari nell’UE.

L’emergenza afghana rilancia il problema dei profughi. Quali sono le possibili analogie con la crisi siriana del 2015? E cos’è cambiato da allora?

«Le Nazioni Unite stimano in circa 500 mila le persone in fuga dall’Afghanistan entro la fine dell’anno. In realtà, la situazione era preoccupante già da tempo. Nel 2020, secondo un rapporto UNHCR, l’Afghanistan era il terzo Paese per numero di migranti forzati di cui 2,6 milioni di rifugiati, già in possesso di un titolo di protezione internazionale e accolti principalmente in Pakistan e Turchia, e 2,9 milioni...