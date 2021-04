Annunciando ufficialmente dalla Casa Bianca il ritiro delle truppe, Biden ha affermato che «è tempo di mettere fine alla più lunga guerra americana, è tempo per le truppe americane di tornare a casa dall’Afghanistan». Il ritiro sarà ordinato, non precipitoso, e sarà coordinato con gli alleati della Nato.

Il presidente ha quindi sostenuto che «solo gli afghani hanno il diritto e la responsabilità di guidare il loro paese» e ha ammonito i talebani a tener fede «ai loro impegni» contro il terrorismo e li ha messi in guardia che gli Usa chiederanno loro conto su quanto accadrà in Afghanistan. Ha inoltre chiesto al Pakistan di fare di più per sostenere l’Afghanistan.

Ad assicurare che il paese può prendere il controllo della sicurezza è stato il presidente afghano Ashraf Ghani durante un colloquio con Biden. «Le forze di sicurezza - ha detto - sono pienamente in grado di difendere il loro popolo e il loro paese. Rispettiamo la decisione degli Stati Uniti e lavoreremo con i nostri partner statunitensi per garantire una transizione graduale e senza scosse».

D’accordo anche la ministra tedesca della difesa, Annegret Kramp-Karrenbauer: «abbiamo sempre detto entriamo insieme, usciamo insieme», ha commentato. Così come il segretario di Stato per la difesa britannico Ben Wallace, che ha ribadito come tutti i dettagli verranno decisi «in coordinamento con gli Usa, con l’Alleanza Atlantica» e con in mente l’obiettivo di «un Afghanistan sicuro e stabile».