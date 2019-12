In Iraq sale la tensione, sullo sfondo del crescente attrito tra Stati Uniti in Iran. L’escalation è iniziata venerdì, quando un violento attacco missilistico condotto dalle milizie sciite irachene filo-Teheran ha colpito una base che ospita militari americani a Kirkuk, uccidendo un contractor statunitense e provocando anche feriti tra il personale americano ed i servizi di sicurezza irachena.

La risposta americana è stata dura. Il Pentagono ha autorizzato una serie di bombardamenti aerei che hanno colpito cinque basi delle milizie in Iraq e Siria. «In risposta ai ripetuti attacchi di Kata’ib Hezbollah (KH) alle basi irachene che ospitano le forze della coalizione Inherent Resolve le forze statunitensi hanno condotto attacchi difensivi di precisione contro cinque strutture KH in Iraq e Siria che indeboliranno la loro capacità di condurre in futuro attacchi contro le forze della coalizione» anti-Isis. In particolare sono stati colpiti tre obiettivi in Iraq e due Siria, che includevano basi di comando e depositi di armi. Nell’attacco, sarebbero rimasti uccisi 15 miliziani.