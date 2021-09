Secondo le anticipazioni dei media USA, Joe Biden illustrerà nel pomeriggio (la sera in Svizzera) alcuni punti per rafforzare la lotta alla pandemia e alla contagiosa variante Delta. Il presidente americano dovrebbe decretare l’obbligo del vaccino per tutti i dipendenti federali che non potranno nemmeno sottoporsi in alternativa al tampone. Biden dovrebbe poi estendere questo invito anche al mondo privato e proporre di mantenere aperte le scuole con l’obbligo della mascherina aumentando però i test. Tra gli altri obiettivi, pure l’avvio della terza dose, il cosiddetto «booster».