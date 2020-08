«Il test per la COVID-19 è risultato positivo, ma Usain non ha sintomi», ha confermato l’agente Ricky Simms. Lunedì l’atleta aveva annunciato su Instagram di essersi messo in quarantena, in attesa del risultato del test effettuato sabato. Venerdì aveva preso parte a una festa organizzata per celebrare i suoi 34 anni, a cui hanno preso parte diverse celebrità. Lunedì il primo ministro giamaicano ha osservato che la festa sarebbe stata oggetto di un’inchiesta di polizia per infrazione potenziale ai protocolli finanziari. La Giamaica in queste ultime settimane ha subito un forte aumento dei casi positivi di coronavirus.