Il Governo francese ha allo studio nuove misure per prevenire il terrorismo islamico. Tra le novità figura l’uso di algoritmi in grado di analizzare in modo automatico le connessioni effettuate su diversi siti internet da persone potenzialmente pericolose. Abbiamo sentito le valutazioni di Pierluigi Paganini, esperto di sicurezza informatica.

Si era già ricorso agli algoritmi per analizzare i collegamenti su internet?«Questa metodica non è una prima assoluta, almeno per quanto concerne il contesto tecnologico, visto che rientra nelle capacità tecniche di diverse agenzie di intelligence. È comunque una prima in quanto proposta normativa e politica nel contesto francese. Questa metodica ovviamente ha un impatto notevole sulla privacy, in quanto vi è il coinvolgimento degli internet service provider,...