La variante Delta corre. E, soprattutto, crea non pochi grattacapi all’industria turistica. «Fuggire sì, ma dove» cantava Lu Colombo nell’eterna Maracaibo. L’Unione europea aveva varato il Green Pass proprio per garantire viaggi sicuri o, quantomeno, compatibili con la pandemia. Lo stesso ha fatto la Confederazione varando il certificato COVID. Tutto molto bello, se non fosse appunto per l’incedere dei contagi più o meno ovunque: Francia, Portogallo, Spagna, Malta, Grecia. Aiuto. Come la mettiamo con le vacanze? Chi ha prenotato, per dire, ad agosto può dormire sonni tranquilli e sognare l’accoppiata spiaggia-mojito d’ordinanza? Sì, no, forse. Per capirne di più ci siamo rivolti a Claudio Visentin. Docente di Cultural History of Tourism nel Master in International Tourism presso la USI, è Dottore...