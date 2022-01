Per porre fine alla pandemia di COVID-19 bisogna vaccinare il mondo intero. È questo il messaggio lanciato dal segretario generale dell’ONU Antonio Guterres nel suo intervento al Forum economico mondiale (WEF), che fra oggi e venerdì tiene una una riunione in formato virtuale, dopo che lo scoppio della variante Omicron del coronavirus ha fatto slittare all’estate l’evento in presenza a Davos (GR).

Per questo, la comunità internazionale deve «affrontare la pandemia con equità». Il segretario generale ha ricordato che l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha presentato lo scorso autunno una strategia per vaccinare il 40% della popolazione del pianeta entro la fine del 2021 e il 70% entro la metà di quest’anno, ma «non siamo affatto vicini a questi obiettivi».

Infine, a suo parere, le aziende farmaceutiche dovrebbero «essere solidali con i paesi in via di sviluppo condividendo licenze, know-how e tecnologia in modo che tutti possiamo trovare una via d’uscita da questa pandemia».