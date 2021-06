Completare la corsa alle vaccinazioni anti Covid in tutti i Paesi del mondo «entro la fine» del 2022. E’ l’impegno che il premier britannico Boris Johnson chiede ai colleghi capi di Stato e di governo del G7 di condividere con lui.

L’obiettivo - spiega - è assicurare che una «terribile pandemia» come quella sperimentata in questi mesi dall’umanità non si ripeta «mai più» e al contempo offrire una guida per la ricostruzione post Covid ispirata «ai valori» della democrazia.

«La settimana prossima - sottolinea Boris Johnson in un intervento diffuso stasera da Downing Street - i leader delle più grandi democrazie del mondo si riuniranno in un momento storico per i nostri Paesi e per il pianeta».

«Il mondo - prosegue - ci guarda e ci chiede di essere all’altezza della maggiore sfida del dopo guerra: sconfiggere il coronavirus e guidare una ripresa globale ispirata ai nostri valori condivisi».

«Vaccinare il mondo entro la fine dell’anno prossimo - rimarca ancora il primo ministro britannico - sarebbe il più grandioso exploit nella storia delle medicina. E io faccio appello ai miei colleghi leader del G7 a unirsi a noi (verso tale obiettivo) per mettere fine a questa terribile pandemia, impegnandoci a far sì che una devastazione come quella scatenata dal coronavirus non accada mai più».

