«Ora la pandemia da COVID è passata a una nuova fase e abbiamo vaccinato quasi il 76,3% degli adulti e il 65,1% della nostra popolazione totale. Questa è una storia di successo europea, ma non è sufficiente se non vacciniamo il mondo», perché «il virus non conosce frontiere». Lo ha detto la commissaria europea alla salute, Stella Kyriakides, intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo.