Vaccinazioni in massa in Israele per la terza dose di Pfizer offerta agli over 60 che hanno ricevuto le prime due dosi almeno cinque mesi fa. In soli quattro giorni - ha aggiornato oggi il ministero della sanità - la dose ‘booster’ (di richiamo) è stata somministrata a 262 mila persone, che rappresentano il 21% della totalità’ degli oltre sessantenni già vaccinati con due dosi. Ieri le vaccinazioni della terza dose sono state 80 mila. Altri 381 mila israeliani hanno già prenotato la loro terza dose.