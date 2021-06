La Casa Bianca si prepara ad ammettere che l’obiettivo di Joe Biden di vaccinare il 70% degli americani entro il 4 luglio, il giorno dell’Indipendenza, non sarà centrato. Al 21 giugno gli americani vaccinati sono il 65%.

Lo riportano i media americani, secondo i quali l’ammissione sarà fatta pubblicamente a breve quando Jeffrey Zients, il coordinatore della task force per la COVID, affermerà che serviranno «alcune settimane in più» per centrare il target.