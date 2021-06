Per chi ha superato l’infezione da COVID-19 il vaccino è più efficace se passa più tempo dal contagio. Può bastare una sola dose anche dopo dieci mesi.

È quanto suggeriscono i risultati di uno studio dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di Negrar (Verona), in revisione presso la rivista Clinical Microbiology and Infection, condotto su circa 2000 fra infermieri e medici.

La risposta anticorpale al vaccino a mRNA in chi è stato contagiato da SARS-CoV-2, è più alta se trascorre più tempo dal contagio, soprattutto in chi è giovane, nelle donne e in chi ha avuto i sintomi dell’infezione.