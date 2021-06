Li conosciamo tutti. O quasi. Parliamo dei vaccini anti-COVID. Conosciamo, appunto, quelli utilizzati in Svizzera e nell’Unione europea. Ma non sono gli unici. Il sito COVID-19 Vaccine Tracker della McGill University snocciola alcuni numeri: i candidati sono addirittura 121, mentre i vaccini approvati nel mondo sono 17. Per dire: a suo tempo avevamo parlato del preparato kazako, il QazCOVID-in, sviluppato in un ex laboratorio sovietico specializzato in armi batteriologiche e agenti nocivi (sembra una spy-story, è la realtà). E il vaccino, in fondo, è anche un’arma. Politica, diplomatica. Uno strumento per accrescere la propria sfera di influenza, come dimostrano Cina e Russia. Bene, ma quanti (e quali) Paesi sono coinvolti in questa gara? Ne abbiamo pescati alcuni.