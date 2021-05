(Aggiornato alle 19.40) «L’UE farà una proposta a inizio giugno all’Organizzazione mondiale del commercio (WTO) per una terza via» sulla condivisione dei brevetti «in linea con le idee espresse dal WTO». Lo annuncia la presidente della commissione UE Ursula von der Leyen in occasione del Global Health Summit (Vertice mondiale sulla Salute) tenutosi a Roma.

«Tre gli elementi: agevolazioni commerciali, sostegno ad una maggiore produzione, chiarire e semplificare l’utilizzo di licenze obbligatorie in tempi di crisi». «È importante che il G20 lavori nel contesto di questa flessibilità: possiamo garantire che si andrà avanti in questa direzione, porteremo la proposta dell’UE anche al WTO e credo questo sia uno dei risultati più positivi di oggi», spiega von der Leyen. I Paesi africani, al vertice di Parigi, si sono «lamentati sul fatto che è difficile per loro utilizzare le flessibilità» prevista dal WTO «e quindi pensiamo di dover agire per fornire la sicurezza e la certezza che anche i Paesi in via di sviluppo possano usare la flessibilità contenuta negli accordi Trips», ha aggiunto.

«Vaccini per tutti entro il 2021»

Il premier italiano Mario Draghi, aprendo il Global Health Summit a Roma, ha affermato che si deve vaccinare il mondo rapidamente, la priorità è vincere la pandemia in vista di quelle future. Obiettivo del Summit - ha ricordato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen - è assicurare vaccini a tutti, entro il 2021, 100 milioni di dosi ai Paesi a basso-medio reddito. L’Italia - ha annunciato Draghi - ha donato 86 milioni di euro a Covax e altri 30 a progetti multilaterali collegati. Ora «intendiamo aumentare in modo significativo questo contributo e incrementarlo di almeno 300 milioni di euro».

Anche la Francia ha comunicato l’intenzione di dare entro la fine del 2021 «almeno 30 milioni di dosi di vaccini» al programma Covax, il meccanismo globale per fornire vaccini ai Paesi poveri. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron nel suo intervento al Summit romano. Dalla Cina giungeranno altri 3 miliardi di dollari in aiuti per i prossimi 3 anni nei Pvs» ha assicurato dal canto suo il presidente cinese Xi Jinping. La direttrice generale del Fmi, Kristalina Georgieva, ha invece chiesto un piano da 50 miliardi di dollari perché «non ci può essere una fine della crisi economica senza una fine della crisi sanitaria». Intanto circola già la bozza della Dichiarazione di Roma che verrà approvata al Global Health Summit,: essa si compone di cinque pagine e sedici principi destinati a cambiare l’approccio dei grandi del mondo nella lotta alla pandemia. Principi che servono ad «un orientamento volontario nell’azione presente e futura per la saluta globale». Obiettivi «per migliorare la preparazione nella risposta e nella prevenzione, per una risposta coordinata e resiliente». L’impegno per «sfruttare le sinergie e mettere a frutto le competenze delle organizzazioni e delle piattaforme pertinenti per facilitare la condivisione dei dati, lo sviluppo di capacità, gli accordi di licenza e il trasferimento volontario di tecnologia e ‘know-how’ a condizioni concordate».

Il Messico denuncia un accaparramento di un piccolo gruppo di Paesi

Il presidente messicano, Andrés Manuel López Obrador, ha denunciato un «accaparramento» di vaccini da parte di un piccolo gruppo di Paesi, «mentre la maggioranza delle Nazioni ne riceve quantità molto piccole». Intervenendo al Vertice mondiale sulla Salute organizzato dalla presidenza italiana del G20, López Obrador ha citato «cifre ufficiali» secondo cui finora «sono state iniettate 1.556 milioni di dosi di vaccini, di cui il 96% è stato a disposizione di 50 Paesi, mentre 145 Nazioni ne hanno avute solo 67 milioni, ossia appena il 4% del totale». Il capo dello Stato messicano, riferisce il quotidiano La Jornada, ha quindi manifestato il suo sostegno alla proposta del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, di «mettere a disposizione dei popoli e delle Nazioni del mondo i brevetti delle aziende farmaceutiche che producono i vaccini contro il Covid-19». Per quanto riguarda invece il meccanismo Covax dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per la distribuzione di vaccini a Paesi in via di sviluppo, per López Obrador «purtroppo non ha funzionato come avrebbe dovuto», per la mancanza di contribuzione da parte delle Nazioni più grandi.

Il Messico, ha poi indicato, «continuerà ad affrontare la pandemia in una dimensione di solidarietà internazionale», sostenendo che dagli stabilimenti istituiti nel territorio nazionale dalle case farmaceutiche AstraZeneca e CanSino, «presto usciranno vaccini per i Paesi dell’America Latina e dei Caraibi. Infine ha segnalato che il Messico sta testando il suo vaccino Patria e che, quando sarà autorizzato, con esso «sosterremo i Paesi che ne hanno bisogno con il 30% della produzione».

Xi propone un forum mondiale per la distribuzione equa

Anche il presidente cinese Xi Jinping è intervenuto durante il summit: «La Cina propone di istituire un forum internazionale sulla cooperazione in materia di vaccini a cui possano partecipare i Paesi che li producono e li sviluppano, le aziende e le altre parti interessate, al fine di esplorare modalità per promuovere una distribuzione giusta ed equa delle formulazioni in tutto il mondo».

