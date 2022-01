La frequenza di eventi avversi segnalati dal gruppo che ha fatto il vaccino è risultata maggiore di quella del gruppo di controllo, ma in quest’ultimo comunque una persona su tre ha segnalato un effetto collaterale del «finto vaccino», principalmente mal di testa e affaticamento. In particolare dopo la prima dose più del 35% del gruppo placebo ha segnalato effetti avversi come febbre, cefalea e affaticamento (sistemici). Il 16% del gruppo placebo ha anche riportato dolore nel sito dell’iniezione, rossore e gonfiore (effetti avversi locali).

Nel gruppo di intervento, invece, dopo la prima iniezione il 46% dei vaccinati ha dichiarato un effetto avverso sistemico, due su tre un effetto locale. Secondo gli esperti almeno alcuni degli eventi avversi segnalati dai vaccinati è il risultato di un effetto placebo - o in questo caso, nocebo - poiché gli stessi effetti avversi sono stati segnalati anche nel gruppo di controllo. Quindi i ricercatori stimano che l’effetto nocebo spieghi il 76% di tutti gli eventi avversi sistemici segnalati dai vaccinati, e quasi uno su 4 degli effetti avversi locali segnalati. «Sintomi aspecifici come mal di testa e affaticamento, particolarmente comuni come effetto placebo, sono risultati le reazioni più comuni al vaccino - spiega l’autore del lavoro Ted Kaptchuk - In realtà alcune persone potrebbero attribuire erroneamente al vaccino alcuni sintomi o sensazioni comuni; inoltre l’ansia e la preoccupazione del sottoporsi al vaccino potrebbero mettere i vaccinati in allerta e quindi renderli più sensibili a dei sintomi cui altrimenti non farebbero caso».