Le notizie di ritardi nella fornitura dei vaccini preoccupano quasi tutti i Paesi del mondo, Svizzera compresa. A che punto siamo? Quali effetti provocano?

1) A cosa sono dovuti i ritardi nella fornitura dei vaccini?

Pfizer-BioNTech ha annunciato una riduzione temporanea delle forniture in Europa – e dunque anche in Svizzera – per risolvere dei problemi di «colli di bottiglia» nella capacità di produzione del vaccino nello stabilimento di Puurs, in Belgio. In pratica, la fabbrica ha ridotto il regime di alcune linee per implementare dei potenziamenti. L’obiettivo dichiarato dall’azienda è di aumentare la capacità produttiva da 1,3 a 2 miliardi di dosi all’anno.

2) L’azienda saprà recuperare il ritardo?

Sì. Almeno per quanto riguarda la Svizzera, l’Ufficio federale della sanità si aspetta che questi ritardi vengano compensati ancora nel primo trimestre. Ad ogni modo la Confederazione era cosciente sin dall’inizio che la carenza globale di vaccini avrebbe potuto portare a situazioni di stallo nelle forniture. Per questo Berna ha agito tramite una strategia diversificata, puntando su più aziende produttrici. Oltre a Pfizer (riservate 3 milioni di dosi), le autorità federali come noto hanno sottoscritto contratti anche con Moderna (7,5 milioni di dosi) e AstraZeneca (5,3). I vaccini di Pfizer e Moderna sono già stati autorizzati da Swissmedic.

3) Per sopperire alle mancanze di Pfizer non sarebbe possibile aumentare le forniture di Moderna?

Con 7,5 milioni di dosi ordinate, il vaccino di Moderna ha un ruolo centrale nel piano di vaccinazione stabilito in Svizzera dal Consiglio federale. Eppure, vista l’elevatissima richiesta globale del prodotto, in questa prima fase Moderna non riesce a garantire a tutti il vaccino. Anche la Svizzera deve quindi accontentarsi di forniture limitate. Attualmente la «penuria» di vaccini nel nostro Paese, seppur non preoccupante, non ha una soluzione immediata. I dati (resi pubblici martedì) parlano di 471.400 dosi distribuite in Svizzera ( 24.025 in Ticino). Sono invece oltre 200.000 le vaccinazioni effettuate. Verosimilmente i piani della Confederazione e dei Cantoni subiranno dei ritardi.

4) Vista l’enorme richiesta, Moderna sta pensando di potenziare le sue linee produttive?

Sì. Lonza ha intenzione di aumentare la produzione del suo principio attivo usato per la preparazione del vaccino di Moderna. Lo ha detto ieri il presidente della direzione Pierre-Alain Ruffieux in occasione della presentazione dei conti annuali del gruppo chimico-farmaceutico. «Stiamo lavorando con Moderna per migliorare la produzione», ha affermato il manager francese in una conferenza telefonica. Secondo i termini dell’accordo con l’impresa statunitense Lonza è tenuta a fornire l’ingrediente principale per 400 milioni di dosi di vaccino all’anno.

5) Considerando i ritardi, perché non firmare subito accordi con altre aziende?

Swissmedic finora ha omologato i vaccini di Pfizer e Moderna. All’appello manca quello di AstraZeneca, i cui dati (in particolare quelli relativi alla protezione delle persone over 65) al momento non sono chiari. Ad ogni modo, anche la casa farmaceutica britannica ha già annunciato ritardi nelle forniture con l’Unione europea. Il problema della domanda di vaccini, che supera di gran lunga l’offerta, coinvolge infatti quasi tutti i Paesi del mondo. La Confederazione, come anticipato dalla NZZ, starebbe tuttavia trattando un ordine di prenotazione con un quarto attore, Johnson&Johnson.

6) A che punto siamo con il vaccino di Johnson&Johnson?

Al momento il candidato della società statunitense è in fase di «rolling submission» presso Swissmedic. Secondo la stessa J&J, i risultati della sperimentazione (che vede coinvolte 45.000 persone) dovrebbero essere disponibili a breve, questione di giorni. La FDA statunitense starebbe addirittura per pronunciarsi per l’uso d’emergenza del farmaco. Alcune indiscrezioni parlano comunque di una protezione compresa fra il 70 e l’80%. Si tratta quindi di un buon prodotto. Ma alcuni esperti si spingono addirittura più in là e parlano di un vaccino capace di dare una svolta definitiva alla lotta contro la pandemia.

7) Da dove nasce la speranza legata al vaccino di Johnson&Johnson?

Al contrario di tutti i vaccini anti-SARS-CoV-2 attualmente sul mercato, il vaccino della multinazionale statunitense ha un grande vantaggio: basta una sola dose per generare nel soggetto anticorpi protettivi sufficienti. Di più: il principio attivo del vaccino può essere conservato a temperature standard. Significa che potrebbe essere distribuito nelle farmacie e negli studi dei medici di base, dando finalmente il via alle vaccinazioni di massa.

