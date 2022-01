«Non è con le imposizioni che si generano buoni risultati, il rischio è che si instauri un meccanismo di reazione peggiore dell’obbligo stesso. L’appello a vaccinarsi è sempre stato rivolto alla popolazione come un monito, questa volta è più opportuno indirizzarlo al mondo sanitario: investite tempo per aggiornarvi, scomponete le informazioni e rendetele accessibili alla popolazione, è l’unico modo per permettere la conoscenza. Chi non vuole vaccinarsi ha bisogno ancora più chiarezza».

Le parole di Stefania Triunfo, ginecologa specialista in medicina materno-fetale della Clinica Mangiagalli del Policlinico di Milano e operativa anche all’ospedale San Paolo di Milano, suonano come un cambio d’approccio nella metodologia comunicativa utilizzata finora per spingere i cittadini a vaccinarsi. O meglio,...