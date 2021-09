Vaccino obbligatorio per accedere al floor del New York Stock Exchange: a partire da oggi i trader e gli ospiti di Wall Street, da coloro in visita per il suono della campanella a chi promuove la propria quotazione in Borsa, dovranno essere immunizzati.

Il tempio della finanza mondiale segue così la strada aperta dalle grandi banche americane, i cui piani di riapertura sono stati complicati dal dilagare della variante Delta e che ora devono essere adattati anche alle disposizioni dell’amministrazione Biden. Il Nyse prevede eccezioni alla vaccinazione per motivi religiosi e sanitari ma, a dimostrazione del suo impegno sulla sicurezza, ha rafforzato i controlli con test a caso fra chi è sul floor, inclusi i vaccinati.

L’entrata in vigore dell’obbligo di vaccinazione a Wall Street coincide con la riapertura delle scuole a New York dopo 18 mesi di stop, in quello che è un test per la città che è stata epicentro della pandemia e dove i nuovi casi di COVID-19 continuano a galoppare con una media di 1’500 al giorno.

A conferma della voglia del sindaco Bill de Blasio di far tornare alla normalità la Grande Mela, rilanciando l’economia locale e tentando di riconquistare coloro che sono fuggiti dalla città a causa del coronavirus, tornano al lavoro anche 80’000 dipendenti municipali non essenziali. Un rientro fra non poche polemiche, con il sindacato sul piede di guerra che preme per orari scaglionati in ufficio così da non affollare le metropolitane e non nasconde la propria decisa contrarietà all’obbligo di test settimanali per i non vaccinati. Una misura con la quale de Blasio si augura invece di convincere gli scettici a immunizzarsi per evitare l’inconveniente dei tamponi.

Per il sindaco in uscita - a novembre si terranno le elezioni per sostituirlo - la riapertura della città è un esame che, se superato, potrebbe lanciarlo nella corsa a governatore dello Stato di New York, sogno che ha già confessato di accarezzare.

©CdT.ch - Riproduzione riservata