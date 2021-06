Il rischio che si presentino particolari eventi avversi, come gli infarti o le trombosi, varia a seconda dell’età e del sesso, e bisogna quindi tenere conto di questo quando si analizzano i possibili effetti collaterali della vaccinazione anti COVID. Lo scrive un gruppo di esperti internazionale in uno studio pubblicato sulla rivista BMJ, in cui sono stati valutati i dati di 126 milioni di persone.

Nello studio sono stati esaminati 13 diversi database per capire la frequenza «di base» di 15 possibili effetti avversi di interesse per la sorveglianza vaccinale, separando le incidenze per fascia d’età e sesso.

«Abbiamo trovato una forte eterogeneità nei tassi - spiega Xington Li dell’università di Oxford, uno degli autori - se si confrontano queste incidenze durante una sorveglianza vaccinale senza tenere conto di età o sesso possiamo trovare dei segnali falsi di allarme o ignorare dati invece importanti».

Un esempio, spiega l’esperto, è il tasso di attacchi cardiaci, che per una giovane di 24 anni è un evento molto raro, che avviene in una donna su 10.000, mentre per un maschio di 88 anni è molto frequente, circa 1 su 100. Se si osserva un evento di questo tipo dopo un vaccino si dovrebbe confrontare la sua probabilità con quella della fascia corrispondente.

«Se la popolazione vaccinata è più vecchia rispetto a quella non vaccinata e non ne teniamo conto potremmo vedere un falso rischio aumentato di eventi a seguito della vaccinazione», spiega Xington Li.

