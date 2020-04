Accelerare la ricerca sul vaccino per arrivare ai test clinici in estate è l’obiettivo del consorzio europeo nato per iniziativa dell’azienda italiana ReiThera, della tedesca Leukocare e della belga Univercells. È un’alleanza strategica, dicono le aziende in una nota, per lo sviluppo e la produzione su larga scala di un vaccino anti coronavirus basato su un vettore virale.