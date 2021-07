Funziona negli animali il vaccino di AstraZeneca somministrato sotto forma di spray nasale: sperimentato su criceti e macachi, si è dimostrato efficace nel prevenire l’infezione e nel ridurre le particelle virali che possono essere emesse dalla mucosa del naso.

Il risultato è pubblicato sulla rivista Science Translational Medicine dai ricercatori dell’Università di Oxford in collaborazione con i National Institutes of Health (Nih) americani e ha già portato all’avvio dei primi test clinici di fase 1 su 54 volontari sani.

La somministrazione del vaccino per via intranasale potrebbe infatti portare numerosi vantaggi: non solo eviterebbe l’impiego dell’ago, ma potrebbe permettere anche un migliore controllo della diffusione del virus. S

tudi preclinici condotti sui macachi, infatti, hanno dimostrato che i vaccini anti-Covid iniettati per via intramuscolare, nonostante siano efficace nel prevenire la malattia, inducono una debole risposta immunitaria a livello delle mucose e non riescono a eliminare completamente la presenza dell’Rna virale dai tamponi nasali: ciò significa che il virus SarsCoV2 potrebbe comunque replicarsi nelle vie aeree superiori dei vaccinati aumentando il rischio di trasmissione.

Per superare questo problema, i ricercatori hanno riformulato il vaccino di AstraZeneca per poterlo somministrare direttamente a livello della mucosa nasale: i test effettuati su criceti e primati dimostrano che il vaccino induce la produzione di anticorpi e protegge dall’infezione. Inoltre, nei criceti, riduce l’emissione di particelle virali e l’Rna presente nei tamponi nasali meglio di quanto non faccia il vaccino dato per via intramuscolare.

