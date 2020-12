I gruppi BioNTech e Pfizer hanno presentato la richiesta di autorizzazione per il vaccino anti-COVID-19 all’EMA, l’Agenzia europea per i medicinali.

Lo rende noto la stessa EMA. La valutazione procederà secondo una tempistica accelerata. Un parere sull’autorizzazione potrebbe arrivare entro poche settimane. Se i dati presentati sono sufficientemente solidi per trarre conclusioni sulla qualità, sicurezza ed efficacia del vaccino, il comitato scientifico per i medicinali per uso umano (CHMP) dell’EMA concluderà la sua valutazione durante una riunione straordinaria prevista per il 29 dicembre, al più tardi.