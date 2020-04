Scatteranno da giovedì i primi test sperimentali sull’uomo per il vaccino anti coronavirus sostenuto dal governo britannico e attualmente allo studio del team di ricercatori dell’Università di Oxford. Lo ha annunciato oggi Matt Hancock, ministro della Sanità nella conferenza stampa di Downing Street sull’emergenza. Conferenza stampa nella quale Hancock ha sottolineato il numero ancora elevato di morti nel Regno e ha insistito sulla necessità di proseguire per ora col lockdown.

Riguardo alle ricerche di Oxford sul vaccino, Hancock ha poi notato come «in tempi normali» per arrivare alla sperimentazione umana «ci sarebbero voluti anni». E pur precisando che ci vorrà tempo prima di sperare di poter mettere a disposizione della generalità dei britannici un vaccino che «funzioni in sicurezza nei tempi più brevi umanamente possibile», ha assicurato che il governo è pronto a mettere a disposizione «tutte le risorse» necessarie al team di Oxford, come ad altri impegnati in progetti analoghi nel Regno.