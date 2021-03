Sono già state somministrate 34 singole dosi di vaccino ogni 100 abitanti e il 20% della popolazione già stato immunizzato contro il coronavirus in Serbia. A livello europeo, il Paese si colloca quindi sul podio della campagna di vaccinazione più efficace, seconda solo alla Gran Bretagna. Il Governo ha acquistato milioni di fiale, di tutti i tipi: russa (Sputnik V), cinese (Sinopharm) ed europee (Pfizer e AstraZeneca). E i suoi rappresentanti hanno pescato la dose dalla casa farmaceutica che più gli è affine: il presidente Aleksandar Vucic quella dei grandi investitori in Serbia, i cinesi; la premier Ana Brnabic, vista come filo-occidentale malgrado le politiche del Governo, ha scelto il farmaco anglo-svedese AsrtaZeneca; mentre il presidente del Parlamento Ivica Dacic è rimasto fedele alle...