Vaccino: Israele passa ai bambini

«La maggior parte degli esperti ha ritenuto che i benefici di questa vaccinazione per i bambini sarebbero stati maggiori dei rischi, il che ha portato alla decisione di autorizzare il vaccino per queste età», ha spiegato il ministero della salute in una nota. Le autorità avevano lanciato una nuova campagna per la dose di richiamo in estate e avevano anche iniziato a vaccinare gli adolescenti tra i 12 e i 17 anni.