Vaccino obbligatorio per i sanitari, un giudice si mette di traverso

Un giudice ha bloccato temporaneamente l’obbligo di vaccino per i lavoratori sanitari deciso dallo Stato di New York. A presentare l’azione legale contro la decisione sono stati 17 fra medici e infermieri, convinti che l’obbligo violi i loro diritti costituzionali e statali. Il giudice David Hurd ha concesso fino al 22 settembre per rispondere all’azione legale.