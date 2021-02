La ricerca, in attesa di validazione, è stata esaminata dalla University of East Anglia, in Gran Bretagna, Paese che ha scommesso sull’iniziale strategia d’estensione dell’intervallo fra prima dose e richiamo.

Il capo ricercatore Paul Hunter, professore alla Norwich Medical School della University of East Anglia, ha evidenziato l’importanza di questi sviluppi, pur invitando per ora alla prudenza sulle evidenze giunte da Israele in attesa della validazione di uno studio il cui punto debole è quello di fermarsi per ora alla verifica condotta dopo 18 giorni. «Sarebbe più probante un’indicazione aggiuntiva dopo 12 settimane dalla somministrazione di una singola dose», ha notato Hunter.