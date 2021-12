La colata di neve si è staccata poco dopo le 13 travolgendo due sciatori che si trovavano in una parte del comprensorio sciistico di La Thuile che era chiusa: entrambi sono stati estratti vivi dalla coltre bianca. Oltre al Soccorso alpino valdostano sul posto sono intervenuti anche la guardia di finanza e i pisteurs della società che gestisce gli impianti di risalita.

Il 25.enne è stato trasportato in elicottero all’ospedale dove poco dopo è deceduto, mentre il suo compagno è riuscito a uscire da solo dalla massa nevosa e non ha riportato conseguenze gravi. Una terza persona non è stata coinvolta e ha potuto dare l’allarme.