In Tirolo cinque scialpinisti sono morti sotto una valanga. È stato solo uno, anche se il più tragico, dei numerosi interventi del soccorso alpino austriaco per una lunga serie di slavine. A tradire gli appassionati della montagna è stata oltre un metro di neve fresca dopo un inverno avaro di precipitazioni.

La tragedia si è verificata sulla Fliesser Stieralpe, sopra Spiss, al confine con la valle grigionese di Samnau. La zona a circa 2300 metri di quota è stata scelta da un gruppo di sei scialpinisti per un’escursione con le pelli di foca. Il bollettino valanghe indicava pericolo marcato di grado 3 su 5. Non si tratta di condizioni proibitive, ma richiedono comunque una grande esperienza perché un singolo sciatore può provocare con il suo peso una slavina di grosse dimensioni. Non è perciò un caso che il maggior numero di incidenti avvengano con il grado 3. È infatti quasi scontato rinunciare a un pendio esposto quando il bollettino indica un grado superiore. Spesso gli scialpinisti si fanno trarre in inganno dal solco lasciato da altri sciatori sulla neve, ma basta che la discesa sia avvenuta solo poche ore prima e le condizioni possono anche essere completamente diverse.

La dinamica dell’incidente non è ancora nota. Le vittime sono quattro turisti svedesi e una guida alpina della zona. La valanga non ha lasciato loro scampo. L’allarme è stato lanciato dall’unico sopravvissuto. Sul posto si sono recati due elicotteri austriaci, mentre anche dalla vicina Svizzera si sono messi in volo due mezzi dell’elisoccorso. Le squadre di soccorso hanno velocemente localizzato e recuperato quattro salme. La quinta persona è stata invece trovata e liberata dalla neve solo dopo lunghe ricerche con le sonde e l’Arva, l’apparecchio elettronico di ricerca in valanga. Il medico d’urgenza è riuscito brevemente a rianimare il ferito che però è subito dopo deceduto sul posto. L’unico sopravvissuto della disgrazia è stato trasportato in elicottero in un ospedale in Svizzera. Toccherà a lui raccontare alla polizia austriaca cosa è successo.

«Sono personalmente rammaricato e triste, visto che per giorni e giorni abbiamo ripetutamente messo in guardia dai pericoli e poi nel giro di due giorni dobbiamo registrare 50 incidenti con valanghe», ha commentato all’Apa il responsabile del servizio valanghe del Land Tirolo, Rudi Mair. Secondo l’esperto, dopo le forti nevicate e il vento dei giorni scorsi, le escursioni in montagna richiedono «molta esperienza nel valutare il pericolo valanghe».

Quello della Fliesser Stieralpe non è stato infatti l’unico incidente, anche se è il più grave, che si è verificato in queste ore in Tirolo. A Soelden, sul ghiacciaio di Rettenbach, un’altra slavina ha travolto cinque sciatori durante un fuoripista. Tutti sono stati tratti in salvo e trasportati nelle cliniche di Zams e di Soelden, come anche di Murnau in Baviera.

Il governatore tirolese Guenther Platter ha ribadito in serata che «attualmente la situazione è critica. Le persone vanno in montagna senza consultare il bollettino valanghe, che riporta un’informazione completa. Il livello di allarme 3 costituisce un grave pericolo per la sicurezza degli sciatori. Invito tutti a consultarlo prima di effettuare escursioni fuoripista», ha sottolineato Platter anche perché nel fine settimana tornerà il sole e le montagne saranno prese d’assalto dagli appassionati dello scialpinismo.

