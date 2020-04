Col passare delle ore si sono affievolite e poi quasi sparite le speranze di ritrovare in vita la 40.enne Maeve Kennedy Townsend McKean e il figlioletto di otto anni, nipote e pronipote di Robert Kennedy (fratello di John Fitzgerald Kennedy), scomparsi giovedì sera in mare. Le autorità parlano oramai di «morte presunta», come ha reso noto la madre di Maeve, Kathleen Kennedy Townsend, specificando che l’intervento delle squadre di soccorso è oramai considerato non più da salvataggio ma di recupero eventuale dei corpi.