Sarà probabilmente il ballottaggio l’esito delle elezioni per il nuovo sindaco di Varese dove, a spoglio non ancora concluso, il sindaco uscente e candidato del Centrosinistra Davide Galimberti è in testa con oltre il 48% delle preferenze, mentre il suo sfidante Matteo Bianchi, candidato del Centrodestra, è dietro di lui con un risultato superiore al 44%.