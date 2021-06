Solo una sottovariante della variante Delta del Covid-19, rilevata per la prima volta in India, è ancora considerata «preoccupante», mentre altre due sono state declassate. Lo ha affermato ieri sera l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

La variante indiana B.1.617, ribattezzata Delta, e ritenuta parzialmente responsabile dello scoppio della pandemia in India, da allora si è diffusa in più di 50 territori, con tre distinte sottovarianti. L’OMS aveva classificato l’intera variante come «preoccupante» il mese scorso, ma ieri ha affermato che solo una sottovariante dovrebbe ora essere considerata tale.