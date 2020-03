L’inchiesta, partita nel febbraio 2019 e coordinata dalla procura di Arezzo, ha portato all’individuazione di «due gruppi criminali di etnia albanese e romena» in grado di «approvvigionare ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti per la successiva cessione nelle principali piazze di spaccio aretine».

Nel corso delle indagini sono state arrestate in flagranza 10 persone ed è stato interrotto il «flusso dello stupefacente dalla Spagna»: rinvenuti e sequestrati «ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti e una piantagione di cannabis per la produzione di marijuana in Spagna».