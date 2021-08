È emergenza incendi senza fine nel Pescarese. Oltre a quello di Pescara, sono in corso numerosi righi che coinvolgono gran parte del territorio provinciale. Le fiamme sono arrivate anche negli stabilimenti balneari. Un incendio sta creando particolari problemi a Farindola (Pescara): sono state evacuate 31 persone e un ristorante. Incendi sono in corso anche a Penne, Bolognano, Caramanico, Città Sant’Angelo e San Valentino in Abruzzo Citeriore. I Vigili del Fuoco del Comando provinciale hanno richiamato in servizio tutto il personale disponibile e stanno utilizzando ogni mezzo a disposizione, ma fanno fatica a gestire le tante richieste di intervento e i centralini sono in tilt. «Una giornata drammatica», dice all’ANSA il presidente della Provincia di Pescara, Antonio Zaffiri, che dal Centro coordinamento soccorsi (Ccs) in Prefettura sta seguendo le operazioni.

Incendi in Grecia e Turchia

Le fiamme divampano e mietono vittime in Grecia e soprattutto Turchia, dove i turisti sono stati evacuati dalle barche della Guardia costiera e diportisti civili, che a Bodrum hanno messo in salvo decine di bagnanti minacciati da roghi e fumo. Oggi almeno 540 persone sono state evacuate dalla celebre località balneare fiore all’occhiello dell’offerta turistica turca. Tra loro un centinaio di russi, rilocati in altre strutture alberghiere, riferiscono i media di Mosca.

Le immagini pubblicate sui social sono terrificanti: in uno citato dai media britannici si vede un soccorritore in acqua che filma le fiamme mentre divampano sulla spiaggia, «come è stato possibile, sono arrivate solo in cinque minuti». Non meno inquietante la situazione di quei bagnanti immortalati mentre guardano gli elicotteri in azione sulle montagne vicine, quasi pietrificati nelle acque blu del Mediterraneo.

Al quinto giorno di fiamme in Turchia il bilancio è di sette morti e oltre 500 persone che hanno avuto bisogno di cure mediche. I roghi, più di 100 i focolai, sono stati in gran parte domati, anche grazie all’intervento di 13 aerei, inclusi quelli arrivati da Ucraina, Russia, Azerbaijan e Iran. A questi si aggiungono 45 elicotteri, 708 autocisterne e 120 bulldozer.

Quasi 4.800 tra soccorritori e volontari stanno ancora combattendo contro le fiamme, assistiti dai droni ma con le operazioni rese molto più complesse dal forte vento e dalle vampate di calore infernale. Il presidente Recep Tayyp Erdogan si è recato a Marmaris, una delle località colpite.

E si lotta contro gli incendi anche in Grecia: sono aumentate a otto le persone rimaste ferite nel fronte di fuoco che avanza nel nordovest del Peloponneso, nel sud del Paese non lontano da Patrasso. Finora una ventina di case sono state distrutte e cinque villaggi sono stati evacuati. Quasi 300 Vigili del fuoco, con 77 camion, due aerei antincendio e cinque elicotteri sono tornati in prima linea per cercare di domare le fiamme. La principale autostrada che collega Corinto a Patrasso è stata chiusa al traffico, così come il ponte Rion Antirion che collega il Peloponneso con la Grecia continentale.

La morte di un cittadino turco lungo il confine, «direttamente causata dalle fiamme» che divampavano dalla Grecia nei pressi del villaggio di Adasarhanli ha spinto Ankara a una nota diplomatica ufficiale consegnata direttamente nelle mani dell’incaricato di Atene.

