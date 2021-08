Un grosso incendio ha praticamente distrutto un palazzo di 15 piani - La torre dei Moro - in via Antonini, nella periferia sud di Milano. L’incendio è iniziato attorno alle 17.45 e ha interessato due civici, il numero 32 e il numero 34, dove abitano, secondo quanto si è appreso, circa 70 famiglie.

Secondo le prime testimonianze, le fiamme sarebbero partite dalla facciata. Gli abitanti dell’ultimo piano sarebbero riusciti a bussare a tutte le porte per avvertire gli altri e questo avrebbe consentito di evitare una tragedia di grandi proporzioni.

Alle 20.00 i vigili del fuoco hanno annunciato che le fiamme erano sotto controllo. Sono stati impiegati 15 mezzi con oltre 50 militi. «Sono stati contattati tutti i residenti del palazzo e la buona notizia è che hanno risposto tutti - ha dichiarato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala -. Da quello che capiamo, avendo contattato tutti, credo che in questo momento che ci siano vittime lo si possa escludere. Aspettiamo però di entrare in ogni appartamento ma possiamo tirare un sospiro di sollievo».

Il complesso è costituito da due piani interrati, adibiti ad autorimesse, posti auto, cantine e locali tecnici, da un piano fuori terra adibito ad attività commerciale e da una parte superiore in cui sono stati realizzati appartamenti disposti su due livelli. C’è poi un edificio a torre residenziale che ha 16 piani e raggiunge i 60 metri di altezza. Realizzata in calcestruzzo armato, La torre dei Moro è composta da due grandi vele asimmetriche che salgono verso l’alto.

Capire le cause del rogo sarà compito dell’inchiesta del pm Pasquale Addesso del dipartimento diretto dall’aggiunto Tiziana Siciliano.

Il palazzo di Mahmood

«Una scena allucinante, fiamme altissime». È in questo modo che Morgan ha raccontato su Instagram, con una lunga diretta, l’incendio di Milano. Svelando che nella torre dei Moro ci abiterebbe anche il cantante Mahmood (che l’altra sera era in Piazza della Riforma, a Lugano). Morgan si trovava nella casa accanto al palazzo andato a fuoco. «Sono scappato subito, ho sentito il calore in casa. Io sto bene».