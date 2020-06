Per partecipare alle gare in Vaticano riguardanti appalti e contratti pubblici ci sarà un apposito Albo al quale gli operatori economici potranno chiedere di far parte. L’iscrizione allo stesso, e di conseguenza la partecipazione alle gare, non sarà consentita agli operatori economici che siano in quel momento sottoposti a indagini, a misure di prevenzione o condanne in primo grado per «partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, reati terroristici», per «riciclaggio di proventi di attività criminose» e «sfruttamento del lavoro minorile».