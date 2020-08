Almeno 24 persone a Hong Kong sono state accusate di aver preso parte a una veglia vietata, il 4 giugno, in occasione dell’anniversario della repressione cinese di Piazza Tienanmen nel 1989. Tra loro anche l’attivista Joshua Wong (nella foto), tra i leader dell’opposizione al governo locale espressione di Pechino.

Lo riferisce la Bbc, ricordando che quest’anno le autorità di Hong Kong avevano vietato la veglia per la prima volta in 30 anni, citando le restrizioni per il coronavirus.