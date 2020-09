In attesa dell’arrivo a Cremona, presumibilmente nel pomeriggio, dell’ispettore inviato dall’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv), sull’incidente aereo che si è verificato questa mattina in località Livrasco, nel comune cremonese di Castelverde, prende corpo un’ipotesi al momento valutata con riserva ma già accreditata dagli inquirenti.