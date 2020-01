L’ufficio di presidenza del parlamento tunisino ha fissato per il giorno venerdì 10 gennaio la data dell’udienza plenaria per il voto di fiducia al governo di Habib Jemli.

Si tratta di una squadra di 28 ministri e 14 sottosegretari, selezionati tra «personalità indipendenti» e nomi non conosciuti al grande pubblico, con qualche riconferma, come René Trabelsi al Turismo e qualche ritorno come quello di Fadhel Abdelkhefi allo Sviluppo e alla Cooperazione. Un equipe di «personalità indipendenti» che il premier incaricato ha messo insieme dopo oltre un mese e mezzo di fitte consultazioni e uno «strappo» con i partiti.

Dopo aver chiesto la proroga di un mese di tempo, il 13 dicembre scorso, ed essere giunto a delineare una coalizione possibile, il premier incaricato, scelto da Ennhadha, ha dovuto incassare la defezione di Attayar, Echaab e Tahya Tounes e il no di Qalb Tounes, fattori che lo hanno convinto ad optare per un governo di «personalità indipendenti», sganciate dai partiti, «nazionale, integro e trasparente».

L’incognita più grande ora rimane incassare la fiducia del Parlamento, un legislativo frammentato fuoriuscito dalle ultime elezioni. Occorrono infatti almeno 109 voti su 217 per far partire l’esecutivo, e molti partiti, tra cui Attayar, Echaab, Tahya Tounes, Qalb Tounes, Al Karama, hanno già annunciato di non voler accordare la fiducia al governo Jemli.

La critica più frequente fatta all’esecutivo proposto da Jemli è la non effettiva indipendenza dei suoi membri e la loro vicinanza al partito islamico Ennhadha, primo in parlamento con 52 seggi. Durante il fine settimana tutti i partiti riuniranno le loro direzioni generali per prendere ufficialmente la loro posizione al riguardo.

